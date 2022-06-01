1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
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Так ось чому Барса не втримала Мессі: іспанці – лідери ганебного рейтингу

Андрій Трофімов
1 червня, 10:49
Іспанський гранд має найбільшу заборгованість серед футбольних клубів у Європі – понад мільярд євро

Ліонель Мессі змушений був залишити Барселону / Фото: Reuters

Іспанська Барселона очолила список європейських клубів з найбільшою заборгованістю, згідно з аналітичним звітом авторитетної аудиторської компанії Deloitte

Іспанці нагромадили заборгованість у розмірі 1,3 млрд. євро. Саме з цієї причини минулого літа Барселоні не вдалося продовжити контракт з Ліонелем Мессі.

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Друге місце в рейтингу посідає італійський Ювентус, він винен 900 млн євро. Останній у трійці – англійський Тоттенгем із заборгованістю 826 млн, більша частина якої ставить кредит на будівництво стадіону, повідомляє Football Transfers.

ТОП-10 рейтингу за заборгованістю:

  1. Барселона – 1,3 млрд
  2. Ювентус – 900 млн
  3. Тоттенгем – 826 млн
  4. Інтер – 702 млн
  5. Мілан – 666 млн
  6. Реал – 662 млн
  7. Арсенал – 625 млн
  8. Атлетіко – 523 млн
  9. Манчестер Юнайтед – 420 млн
  10. Ліверпуль – 386 млн

Раніше ми давали рейтинг боксерів, які найбільше заробили за кар'єру. До десятки багатіїв увійшов і Володимир Кличко.