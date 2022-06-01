Так ось чому Барса не втримала Мессі: іспанці – лідери ганебного рейтингу

Ліонель Мессі змушений був залишити Барселону / Фото: Reuters

Іспанська Барселона очолила список європейських клубів з найбільшою заборгованістю, згідно з аналітичним звітом авторитетної аудиторської компанії Deloitte

Іспанці нагромадили заборгованість у розмірі 1,3 млрд. євро. Саме з цієї причини минулого літа Барселоні не вдалося продовжити контракт з Ліонелем Мессі.

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Друге місце в рейтингу посідає італійський Ювентус, він винен 900 млн євро. Останній у трійці – англійський Тоттенгем із заборгованістю 826 млн, більша частина якої ставить кредит на будівництво стадіону, повідомляє Football Transfers.

ТОП-10 рейтингу за заборгованістю:

Барселона – 1,3 млрд Ювентус – 900 млн Тоттенгем – 826 млн Інтер – 702 млн Мілан – 666 млн Реал – 662 млн Арсенал – 625 млн Атлетіко – 523 млн Манчестер Юнайтед – 420 млн Ліверпуль – 386 млн

Раніше ми давали рейтинг боксерів, які найбільше заробили за кар'єру. До десятки багатіїв увійшов і Володимир Кличко.