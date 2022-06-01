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1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
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Аргентина --
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Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
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Австрия --
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Нидерланды --
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Ирландия --
4 июня 19:00
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Англия --
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Германия --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
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Испания --
Чехия --
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Так вот почему Барса не удержала Месси: испанцы – лидеры позорного рейтинга

Андрей Трофимов
1 июня, 10:49
Испанский гранд имеет наибольшую задолженность среди футбольных клубов в Европе – более миллиарда евро

Лионель Месси вынужден был покинуть Барселону / Фото: Reuters

Испанская Барселона возглавила список европейских клубов с наибольшей задолженностью, согласно аналитическому отчету авторитетной аудиторской компании Deloitte.

Испанцы накопили задолженность в размере 1,3 млрд. евро. Именно по этой причине прошлым летом Барселоне не удалось продлить контракт с Лионелем Месси.

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Второе место в рейтинге занимает итальянский Ювентус, он должен 900 млн евро. Замыкает тройку английский Тоттенхэм с задолженностью 826 млн, большая часть которой – кредит на строительство стадиона, сообщает Football Transfers.

ТОП-10 рейтинга по задолженности:

  1. Барселона – 1,3 млрд
  2. Ювентус – 900 млн
  3. Тоттенхэм – 826 млн
  4. Интер – 702 млн
  5. Милан – 666 млн
  6. Реал – 662 млн
  7. Арсенал – 625 млн
  8. Атлетико – 523 млн
  9. Манчестер Юнайтед – 420 млн
  10. Ливерпуль – 386 млн

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