Так вот почему Барса не удержала Месси: испанцы – лидеры позорного рейтинга

Лионель Месси вынужден был покинуть Барселону / Фото: Reuters

Испанская Барселона возглавила список европейских клубов с наибольшей задолженностью, согласно аналитическому отчету авторитетной аудиторской компании Deloitte.

Испанцы накопили задолженность в размере 1,3 млрд. евро. Именно по этой причине прошлым летом Барселоне не удалось продлить контракт с Лионелем Месси.

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Второе место в рейтинге занимает итальянский Ювентус, он должен 900 млн евро. Замыкает тройку английский Тоттенхэм с задолженностью 826 млн, большая часть которой – кредит на строительство стадиона, сообщает Football Transfers.

ТОП-10 рейтинга по задолженности:

Барселона – 1,3 млрд Ювентус – 900 млн Тоттенхэм – 826 млн Интер – 702 млн Милан – 666 млн Реал – 662 млн Арсенал – 625 млн Атлетико – 523 млн Манчестер Юнайтед – 420 млн Ливерпуль – 386 млн

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