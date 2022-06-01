Так вот почему Барса не удержала Месси: испанцы – лидеры позорного рейтинга

Лионель Месси вынужден был покинуть Барселону / Фото: Reuters
Испанская Барселона возглавила список европейских клубов с наибольшей задолженностью, согласно аналитическому отчету авторитетной аудиторской компании Deloitte.
Испанцы накопили задолженность в размере 1,3 млрд. евро. Именно по этой причине прошлым летом Барселоне не удалось продлить контракт с Лионелем Месси.
Второе место в рейтинге занимает итальянский Ювентус, он должен 900 млн евро. Замыкает тройку английский Тоттенхэм с задолженностью 826 млн, большая часть которой – кредит на строительство стадиона, сообщает Football Transfers.
ТОП-10 рейтинга по задолженности:
- Барселона – 1,3 млрд
- Ювентус – 900 млн
- Тоттенхэм – 826 млн
- Интер – 702 млн
- Милан – 666 млн
- Реал – 662 млн
- Арсенал – 625 млн
- Атлетико – 523 млн
- Манчестер Юнайтед – 420 млн
- Ливерпуль – 386 млн
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