Так от для чого Польщі потрібен Шевченко! Все заради найкращого гравця світу

Левандовський і Шевченко. Фото Reuters/AFP

Українському наставнику поляки готові платити 2,5 мільйона євро на рік заради того, щоб тренер відповідав зірковому статусу форварда Баварії Роберта Левандовски.

Читайте також: Українці не хочуть, щоб Шевченко тренував Польщу – опитування

Реклама

От чому президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша настільки зацікавлений у запрошенні Андрія Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі.

"Кулеша справді дуже хоче запросити українця. Думаю, президент Польської футбольної спілки намагається зробити шоу. До того ж, на трансферному ринку не так багато опцій. А Шевченко має міжнародний досвід, він уже працював зі збірною. Куліша шукає хлопця, який буде досить добрий, щоб працювати з Робертом Левандовським. Більшість польських тренерів тренують на рівні чемпіонату Польщі. Адам Навалка є топ-тренером на рівні нашої країни, але він працював, коли польський футбол очолював попередній президент. Тому тепер він – лише друга опція на посаду тренера збірної.

Роберт Левандовський продовжує бити рекорди / Фото: Reuters

Шевченко – перший вибір. Якщо не вдасться домовитися з українцем, тоді є три польські кандидати – Навалка, Міхал Пробіж та Ян Урбан. Якщо Шевченко таки очолить Польщу, то є опція, що одним із його асистентів стане Єжи Дудек. Якраз зможуть обговорити фінал Ліги чемпіонів у Стамбулі у 2005 році", – сказав журналіст Wirtualna Polska Марек Вавржіновський в інтерв'ю Tribuna.com.

Піщек, Шевченко і Дудек / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Для остаточного затвердження Шеви на посаді наставника поляків залишилося узгодити нюанси його договору з Дженоа. Нагадаємо, незважаючи на усунення з посади головного тренера "грифонів", Шевченко залишився на контракті з італійським клубом.

Очікується, що на посаді головного тренера збірної Польщі Шевченка буде представлено 31 січня.