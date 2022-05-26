Так вчила радянська пропаганда! Тренер збірної України висловився про німців

Головний тренер збірної України Олександр Петраков

Вже четвертий місяць Росія веде повномасштабну війну проти України. Армія фашистів обстрілює наші міста та вбиває населення, зокрема й дітей.

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Багато хто відмовлявся вірити, що сусід може розв'язати таку криваву війну на нашій території. Серед скептиків був тренер національної збірної України з футболу Олександр Петраков. Тренер висловився про дії росіян та ставлення до німців та американців.

"Ставлення до Росії? Немає злості, лише ненависть. Російські солдати не сприймають нас і думають, що ми нація другого сорту. Я зростав і жив у Радянському Союзі. Я не міг уявити, що люди, яких я вважав нашими братами, з якими я спав і їв, можуть нас убивати. З іншого боку, радянська пропаганда вчила нас, що німці та американці – наші вороги. Тому я дуже й дуже вдячний їм за підтримку".

Олександр Петраков / Фото: Reuters

Також Петраков згадав, як хотів потрапити у територіальну оборону Києва. Наставник розповів, що бійці вимагали від нього.

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"Було б неправильно, якби я втік із міста, в якому народився. Але мені сказали: "Ти надто старий, і в тебе немає військових навичок. Краще виведи нас на чемпіонат світу". Це дуже велика відповідальність. Я дедалі більше її відчуваю із наближенням матчу проти Шотландії. Багато наших уболівальників воюють у складі української армії. Після снарядів, ракет та бомб ми вже нічого не боїмося".

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Нагадаємо, що 1 червня збірна України зіграє матч відбору на ЧС-2022 проти шотландців. У разі перемоги 5 червня наша команда боротиметься з Уельсом за право поїхати на Мундіаль. Сам турнір пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.