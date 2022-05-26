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Швейцария --
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Австрия --
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Франция --
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Ирландия --
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Англия --
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Чехия --
Испания --
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6 июня 21:45
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Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
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Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
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Чехия --
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Так учила советская пропаганда! Тренер сборной Украины высказался о немцах

Анатолий Дерека
26 мая, 21:11
Александр Петраков рассказал о своих чувствах по отношению к России, которая напала на его Родину

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков / Фото: УАФ

Уже четвертый месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Армия фашистов обстреливает наши города и убивает население, в том числе и детей.

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Многие отказывались верить, что сосед может развязать такую кровавую войну на нашей территории. Среди скептиков был и тренер национальной сборной Украины по футболу Александр Петраков. Тренер высказался о действиях россиян и отношении к немцам и американцам.

"Отношение к России? Нет злости, лишь ненависть. Российские солдаты не воспринимают нас и думают, что мы нация второго сорта. Я рос и жил в Советском Союзе.

Я не мог представить, что люди, которых я считал нашими братьями, с которыми я спал и ел, могут нас убивать. С другой стороны, советская пропаганда учила нас, что немцы и американцы – наши враги. Поэтому я очень и очень благодарен им за поддержку".

Александр Петраков / Фото: Reuters

Также Петраков вспомнил, как хотел попасть в территориальную оборону Киева. Наставник рассказал, что бойцы потребовали от него.

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"Было бы неправильно, если бы я сбежал из города, в котором родился. Но мне сказали: "Ты слишком старый, и у тебя нет военных навыков. Лучше выведи нас на чемпионат мира". Это очень большая ответственность.

Я все больше ее ощущаю с приближением матча против Шотландии. Многие наши болельщики воюют в составе украинской армии. После снарядов, ракет и бомб мы уже ничего не боимся".

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Напомним, что 1 июня сборная Украины сыграет матч отбора на ЧМ-2022 против шотландцев. В случае победы 5 июня наша команда поборется с Уэльсом за право поехать на Мундиаль. Сам турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.