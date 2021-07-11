Так працює карма: Пор'є висловився після перемоги над Макгрегором

Американський боєць змішаних єдиноборств вважає, що його ірландський суперник надто багато наговорив неприємного, за що йому "прилетіло" від долі

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У ніч на неділю в Лас-Вегасі пройшов один з найочікуваніших заходів року в UFC. У головному бою шоу, як відомо, Макгрегор зламав ногу в бою з Пор'є. Отже американець виграв другий поспіль поєдинок у скандального ірландця.

Після перемоги 32-річний Дастін не дуже радів, але зазначив, що суперник отримав те, що заслуговував:

"Я заблокував один з "лоукіків "Конора і відчув, що у нього в нозі щось хруснуло. Це сталося раніше, ніж наприкінці першого раунду... Він влучив у мене непоганим кросом, як і в минулому бою, я не бачив його удару. Але він діяв брудно і тягнув мене за рукавички вниз – я намагався сказати це рефері. Макгрегор говорив багато грубого, що збирається в клітці вбити мене. Але повинні ж бути рамки "треш-току". Неприємності, які він обіцяв мені, відбулися з ним. Ось так працює карма. Але все одно сподіваюся, що з ним все буде гаразд".

Тим часом Хабіб прокоментував фіаско Конора: "Добро завжди перемагає зло".

Нагадаємо, раніше Макгрегор обіцяв, що Пор'є винесуть з арени на ношах...

Турнір UFC264 зібрав у Лас-Вегасі повний зал, а серед глядачів був і колишній президент США Дональд Трамп.