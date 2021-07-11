Так работает карма: Порье высказался после победы над Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств считает, что его ирландский соперник слишком много наговорил неприятного, за что ему "прилетело" от судьбы

Американский боец Дастин Порье / Фото: Reuters

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе прошел одно из самых ожидаемых мероприятий года в UFC. В главном бою шоу, как известно, Макгрегор сломал ногу в бою с Порье. Таким образом, американец выиграл второй подряд поединок у скандального ирландца.

После победы 32-летний Дастин не слишком ликовал, но отметил, что соперник получил то, что заслуживал:

"Я заблокировал один из "лоукиков" Конора и почувствовал, что у него в ноге что-то хрустнуло. Это случилось раньше конца первого раунда... Он попал по мне неплохим кроссом, как и в прошлом бою, я не видел его удара. Но он действовал грязно и тянул меня за перчатки вниз – я пытался сказать это рефери. Макгрегор говорил много грубого, что собирается в клетке убить меня. Но должны же быть рамки "треш-тока". Неприятности, которые он обещал мне, произошли с ним. Вот так работает карма. Но все равно надеюсь, что с ним все будет в порядке".

Тем временем Хабиб прокомментировал фиаско Конора: "Добро всегда побеждает зло".

Напомним, ранее Макгрегор обещал, что Порье вынесут с арены на носилках...

Турнир UFC264 собрал в Лас-Вегасе полный зал, а среди зрителей был и бывший президент США Дональд Трамп.