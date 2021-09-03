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Так би на Олімпіаді! Магучіх взяла висоту 2.02 м і виграла етап Діамантової ліги

Сергій Шаховець
3 вересня, 23:28
Українська стрибунка у висоту змогла показати результат краще, ніж на Олімпійських іграх у Токіо-2020

Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги

На етапі Діамантової ліги в Брюсселі українська стрибунка Ярослава Магучіх взяла висоту 2.02 м і виграла змагання.

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Олімпійська чемпіонка Токіо-2020 Марія Ласіцкене і Нікола МакДермотт з Австралії, яка стала срібною призеркою, стали другою і третьою відповідно. Обидві в найкращій спробі стрибнули на 2 метри рівно.

Нагадаємо, Магучіх на Іграх у Токіо змогла підкорити планку висотою лише в два метри і завоювала бронзову медаль.

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Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Також на етапі Діамантової ліги в Брюсселі виступали українки Юлія Левченко та Ірина Геращенко, які показали 8-й і 4-й результати відповідно.

Варто відзначити, що Геращенко в найкращій спробі стрибнула на 1,95 м, а висоту в два метри так і не змогла підкорити, в той час як Левченко не скорилася навіть планка 1,92 м.

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