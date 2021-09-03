Так бы на Олимпиаде! Магучих взяла высоту 2.02 м и выиграла этап Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги

На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе украинская прыгунья Ярослава Магучих взяла высоту 2.02 м и выиграла соревнования.

Читайте также: В этот раз не обнимались: Магучих финишировала вслед за Ласицкене на Бриллиантовой лиге

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене и Никола МакДермотт из Австралии, ставшая серебряной призеркой, стали второй и третьей соответственно. Обе в лучшей попытке прыгнули на 2 метра ровно.

Напомним, Магучих на Играх в Токио смогла покорить планку высотой лишь в два метра и завоевала бронзовую медаль.

Реклама

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Также на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе выступали украинки Юлия Левченко и Ирина Геращенко, показавшие 8-й и 4-й результаты соответственно.

Стоит отметить, что Геращенко в лучшей попытке прыгнула на 1,95 м, а высоту в два метра так и не смогла покорить, в то время как Левченко не покорилась даже планка 1,92 м.