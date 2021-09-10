10 вересня 19:30 Про матч
Олександрія 1
Інгулець 0
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Так буде з кожним! Дивіться, як українець бив росіянина

Андрій Трофімов
10 вересня, 22:07
Український боксер Владислав Сіренко в першому раунді ефектним ударом нокаутував російського суперника Олександра Устинова

Устинов протримався лише раунд

У Парижі пройшов вечір боксу, де в рингу відбулося україно-російське протистояння. І воно завершилося впевненою перемогою України.

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Чемпіон WBC Asia Владислав Сіренко в першому ж раунді нокаутував російського боксера Олександра Устинова.

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Наш боксер почав поєдинок дуже активно. І дуже швидко його завершив. Потужний удар правою відправив Устинова на настил рингу і рефері зупинив поєдинок.

Це 18-я перемога Владислава Сіренка на професійному рингу. І 15 – нокаутом.

Раніше ми писали, що двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Каріма Бензема протримався проти Владислава Сіренка менше чотирьох раундів. Дивіться, як українець відключив Уата.

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