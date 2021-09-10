Так буде з кожним! Дивіться, як українець бив росіянина

Устинов протримався лише раунд

У Парижі пройшов вечір боксу, де в рингу відбулося україно-російське протистояння. І воно завершилося впевненою перемогою України.

Читайте також: Стануть мільйонерами. Українцям обіцяють шалені гроші за перемогу над Росією

Чемпіон WBC Asia Владислав Сіренко в першому ж раунді нокаутував російського боксера Олександра Устинова.

Реклама

Наш боксер почав поєдинок дуже активно. І дуже швидко його завершив. Потужний удар правою відправив Устинова на настил рингу і рефері зупинив поєдинок.

Це 18-я перемога Владислава Сіренка на професійному рингу. І 15 – нокаутом.

Раніше ми писали, що двоюрідний брат знаменитого французького футболіста Каріма Бензема протримався проти Владислава Сіренка менше чотирьох раундів. Дивіться, як українець відключив Уата.