10 сентября 19:30 О матче
Александрия 1
Ингулец 0
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Так будет с каждым! Смотрите, как украинец избивал россиянина

Андрей Трофимов
10 сентября, 22:07
Украинский боксер Владислав Сиренко в первом раунде эффектным ударом нокаутировал российского соперника Александра Устинова

Устинов продержался лишь раунд

В Париже прошел вечер бокса, где в ринге произошло украино-российское противостояние. И оно завершилось уверенной победой Украины.

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Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко в первом же раунде нокаутировал российского боксера Александра Устинова.

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Наш боксер начал поединок очень активно. И очень быстро его завершил. Мощнейший удар правой отправил Устинова на настил ринга и рефери остановил поединок.

Это 18-я победа Владислава Сиренко на профессиональном ринге. И 15 – нокаутом.

Ранее мы писали, что двоюродный брат знаменитого французского футболиста Карима Бензема продержался против Владислава Сиренко менее четырех раундов. Смотрите, как украинец отключил Уата.

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