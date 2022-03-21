Спалити Кремль і повернутися додому! Призер Олімпіади пояснив, чому не бажає смерті Путіну

Горуна vs Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спортсмени продовжують об'єднуватись навколо нашої країни на тлі військової агресії з боку Росії. Багато хто допомагає фінансово чи гуманітарно, а хтось вирушає до тероборони чи навіть армії.

Одним із таких став бронзовий призер Олімпійських Ігор-2020 Станіслав Горуна. Каратист вступив до лав Збройних сил України та заявив готовність захищати країну на передовій.

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В інтерв'ю ресурсу Fanday Горуна розповів, яким бачить кінець війни і що він думає про президента РФ Володимира Путіна. Також Станіслав висловив свою думку щодо можливого застосування Росією ядерної зброї.

"Я бажаю Путіну не смерті, а страждань до кінця життя. Все, що могло б йому завдати біль, почергово використати всі засоби. Він може використати хімічну або ядерну зброю. Є надія, що не він один прийматиме таке рішення і знайдуться адекватні люди , які цього не допустять.

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