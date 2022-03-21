Сжечь Кремль и вернуться домой! Призер Олимпиады объяснил, почему не желает смерти Путину

Горуна vs Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спортсмены продолжают объединяться вокруг нашей страны на фоне военной агрессии со стороны России. Многие помогают финансово или гуманитарно, а кто-то отправляется в тероборону или даже армию.

Одним из таких стал бронзовый призер Олимпийских Игр-2020 Станислав Горуна. Каратист вступил в ряды Вооруженных сил Украины и заявил готовность защищать страну на передовой.

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В интервью ресурсу Fanday Горуна рассказал, каким видит конец войны и что он думает о президенте РФ Владимире Путине. Также Станислав высказал свое мнение о возможном применении Россией ядерного оружия.

"Я желаю Путину не смерти, а страданий до конца жизни. Все, что могло бы ему причинить боль, поочередно использовать все средства. Он может использовать химическое или ядерное оружие. Есть надежда, что не он один будет принимать такое решение и найдутся адекватные люди, которые не допустят этого.

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