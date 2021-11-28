Світоліна ридає: померла особлива для неї людина

Світоліна оплакує модельєра Абло / Фото: Колаж: Сьогодні
Еліна Світоліна, яка напередодні проводила в компанії Володимира Кличка благодійний аукціон, сьогодні розплакалася.
Провідна українська тенісистка не змогла стримати сльози, дізнавшись про смерть дизайнера Вірджила Абло, якому був лише 41 рік.
"Немає слів. Спочивай з миром, Вірджил Абло", – написала Еліна Світоліна в Twitter.
А в сторіз у себе Instagram Еліна розмістила 11 ридаючих емодзі.
Зауважимо, що саме Вірджил Абло виготовив Еліні Світоліній та Гаелю Монфісу вбрання для весілля, яке вони зіграли у липні у Женеві.
Засновник Off-White Вірджил Абло кілька років боровся з раком, про що ніколи не згадував публічно.
"Ми спустошені новиною про кончину нашого улюбленого Вірджила Абло – відданого батька, чоловіка, сина, брата та друга. У нього залишилися любляча дружина Шеннон Абло, його діти Лоу Абло та Грей Абло, сестра та батьки, а також численні друзі та колеги", – йдеться у зверненні на сторінці Вірджила.