28 листопада 14:00
Інгулець 0
Шахтар 1
28 листопада 17:00
Рух 2
Металіст 1925 0
28 листопада 19:30
Колос 1
Верес 0
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Світоліна ридає: померла особлива для неї людина

Андрій Трофімов
28 листопада, 22:24
Не стало американського модельєра Вірджила Абло, у вбраннях від якого зіграли весілля перша ракетка України Еліна Світоліна та француз Гаель Монфіс

Світоліна оплакує модельєра Абло / Фото: Колаж: Сьогодні

Еліна Світоліна, яка напередодні проводила в компанії Володимира Кличка благодійний аукціон, сьогодні розплакалася.

Провідна українська тенісистка не змогла стримати сльози, дізнавшись про смерть дизайнера Вірджила Абло, якому був лише 41 рік.

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"Немає слів. Спочивай з миром, Вірджил Абло", – написала Еліна Світоліна в Twitter.

А в сторіз у себе Instagram Еліна розмістила 11 ридаючих емодзі.

/ Фото: Reuters

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Зауважимо, що саме Вірджил Абло виготовив Еліні Світоліній та Гаелю Монфісу вбрання для весілля, яке вони зіграли у липні у Женеві.

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Засновник Off-White Вірджил Абло кілька років боровся з раком, про що ніколи не згадував публічно.

Помер американський модельєр Вірджіл Абло / Фото: Инстаграм

"Ми спустошені новиною про кончину нашого улюбленого Вірджила Абло – відданого батька, чоловіка, сина, брата та друга. У нього залишилися любляча дружина Шеннон Абло, його діти Лоу Абло та Грей Абло, сестра та батьки, а також численні друзі та колеги", – йдеться у зверненні на сторінці Вірджила.