28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос 1
Верес 0
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сити --
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Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Спортинг --
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Интер --
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Шахтер --
Шериф --
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Зенит --
Челси --
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Свитолина рыдает: умер особенный для нее человек

Андрей Трофимов
28 ноября, 22:24
Не стало американского модельера Вирджила Абло, в нарядах от которого сыграли свадьбу первая ракетка Украины Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис

Свитолина опечалена смертью Абло / Фото: Коллаж: Сегодня

Элина Свитолина, накануне проводившая в компании Владимира Кличко благотворительный аукцион, сегодня разрыдалась.

Ведущая украинская теннисистка не смогла сдержать слезы, узнав о смерти дизайнера Вирджила Абло, которому был всего 41 год.

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"Нет слов. Покойся с миром, Вирджил Абло", – написала Элина Свитолина в Twitter.

А в сториз у себя Instagram Элина разместила 11 рыдающих эмодзи.

Украинская теннисистка Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Отметим, что именно Вирджил Абло изготовил Элине Свитолиной и Гаэлю Монфису наряды для свадьбы, которую они сыграли в июле в Женеве.

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Создатель Off-White Вирджил Абло несколько лет боролся с раком, о чем никогда не упоминал публично.

Умер американский модельер Вирджил Абло / Фото: Инстаграм

"Мы опустошены новостью о кончине нашего любимого Вирджила Абло – преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, сестра и родители, а также многочисленные друзья и коллеги", – говорится в обращении на странице Вирджила.