Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів

Еліна Світоліна купила авто

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася покупкою. Спортсменка придбала шикарний позашляховик.

Читайте також: Еліна Світоліна: "Мої перемоги мотивують чоловіка"

Реклама

Ним став білий Mercedes-Benz класу G. Стартова вартість такої моделі – від 160 тисяч доларів.

"Мій новий звір", – написала Світоліна в "сторіз" Instagram.

Реклама

У поточному сезоні Світоліна виграла титул на турнірі WTA-250 в Чикаго (США), а також стала бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо.

В 2021 році Еліна заробила 1,2 млн доларів. Всього за кар'єру вона виграла 21 млн доларів.

Нагадаємо, що в цьому році Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна і Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

Реклама