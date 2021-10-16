16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів

Андрій Трофімов
16 жовтня, 15:03
Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі шикарний позашляховик. В цьому році спортсменка заробила понад мільйон доларів

Еліна Світоліна купила авто

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася покупкою. Спортсменка придбала шикарний позашляховик.

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Ним став білий Mercedes-Benz класу G. Стартова вартість такої моделі – від 160 тисяч доларів.

"Мій новий звір", – написала Світоліна в "сторіз" Instagram.

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У поточному сезоні Світоліна виграла титул на турнірі WTA-250 в Чикаго (США), а також стала бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо.

В 2021 році Еліна заробила 1,2 млн доларів. Всього за кар'єру вона виграла 21 млн доларів.

Нагадаємо, що в цьому році Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна і Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

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Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

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