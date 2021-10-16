16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости тенниса

Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов

Андрей Трофимов
16 октября, 15:03
Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник. В этом году спортсменка заработала более миллиона долларов

Элина Свитолина купила авто

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась покупкой. Спортсменка приобрела шикарный внедорожник.

Читайте также: Элина Свитолина: "Мои победы мотивируют мужа"

Реклама

Им стал белый Mercedes-Benz класса G. Стартовая стоимость такой модели – от 160 тысяч долларов.

"Мой новый зверь", – написала Свитолина в "сториз" Instagram.

Реклама

В текущем сезоне Свитолина выиграла титул на турнире WTA-250 в Чикаго (США), а также стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

В 2021 году Элина заработала 1,2 млн долларов. Всего за карьеру она выиграла 21 млн долларов.

Напомним, что в этом году Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.

Реклама

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

Реклама