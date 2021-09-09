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Весілля важче Олімпіади: українська красуня готується до головної події в житті

Олександр Трикіша
9 вересня, 17:47
Срібна призерка Олімпійських ігор в Токіо Анжеліка Терлюга скаржиться, що у неї немає вільного часу навіть після завершення Ігор. Зараз дівчина готується до власного весілля

Анжеліка Терлюга готується до весілля / Фото: Instagram

Пропозиці. руки і серця Терлюга отримала в квітні. Обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.

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"Якщо ви думаєте, що після Олімпійських ігор в моєму графіку є прогалини вільного часу, то ви помиляєтеся.

Мені здається, що навіть підготовка до ігор не зрівняється з підготовкою до весілля.

Футболка, торт, зачіска, візаж, запрошення, ресторан, розпис, весільне меню, організація медового місяця. Як все це встигнути? ", – написала Анжеліка в Instagram.

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