Весілля важче Олімпіади: українська красуня готується до головної події в житті

Анжеліка Терлюга готується до весілля / Фото: Instagram
Пропозиці. руки і серця Терлюга отримала в квітні. Обранцем спортсменки став Володимир Зарецький. У профілі в Instagram зазначено, що він тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате.
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"Якщо ви думаєте, що після Олімпійських ігор в моєму графіку є прогалини вільного часу, то ви помиляєтеся.
Мені здається, що навіть підготовка до ігор не зрівняється з підготовкою до весілля.
Футболка, торт, зачіска, візаж, запрошення, ресторан, розпис, весільне меню, організація медового місяця. Як все це встигнути? ", – написала Анжеліка в Instagram.