Шпагат року! Дружина воротаря Динамо розтягнулася на дошках для серфінгу

Валерія Бойко похвалилася своєю фігурою на хорватському острові Брач в Адріатичному морі – ефектні фото красуні в бікіні

Дружина Дениса Бойка Валерія / Фото: Instagram

Дружина динамівського воротаря Дениса Бойка, відомого на прізвисько Кінг-Конг, вразила підписників своєї розтяжкою.

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Незвичайним шпагатом, ставши таким собі містком між двома дошками для серфінгу, Валерія Бойко блиснула на Адріатиці.

Також Валерія Бойко вирішила пофліртувати зі своїми фоловерами, виклавши ще дві відверті фотографії в Instagram і підписавши їх так: "Хочу ось так, а не ось це все".

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А це вже Валерія Бойко на тому ж острові Брач – в компанії своїх подруг. Облич не видно, але краса – невимовна.

Відзначимо, що Денис Бойко вже давно разом з Валерією, а ось її прихильності домігся не відразу.

"Там не романтична історія. Якось я побачив таку прекрасну дівчину, що не міг пройти повз. Потім почав дізнаватися у своїх знайомих, хто її знає. Мало не з оголошеннями ходив. У підсумку почав спілкуватися з її подругою, через яку попросив номер своєї майбутньої дружини. Я набрав її, а вона не дуже привітно відповіла мені. Але я руки не опустив і не припиняв надзвонювати", – розповідав якось воротар, який урешті-решт досяг свого

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