Суркіс пішов проти України? Чому гравці Динамо не поїдуть до збірної

Динамо не відпустить гравців до збірної України у квітні / Фото: Колаж: Сьогодні

Динамо не збирається відпускати своїх гравців до збірної України наприкінці квітня, коли національна команда розпочне цілеспрямовану підготовку до червневих матчів. Таке рішення керівництво Динамо ухвалило спільно з головним тренером Мірчею Луческу.

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Про це повідомляє журналіст Сергій Болотников на своїй сторінці у Facebook:

"Треш від Динамо! За моєю інформацією, учора київський клуб повідомив УАФ, що відмовляється відправляти своїх гравців до збірної України наприкінці квітня. Причина – товариські матчі у травні проти Аустрії, Базеля, Ренна, Левськи та Айнтрахта. Мовляв, у цих матчах динамівці отримають стільки ігрової практики, що можна "забити" на збори національної команди", – написав Сергій Болотников.

Олександр Петраков викликав на тренувальний збір 11 гравців зі складу киян, плюс Сергій Булеца, який належить Динамо, але виступає на правах оренди у Зорі. Динамо планує відпустити своїх гравців лише 23 травня, коли до збірної приєднаються футболісти, котрі виступають у закордонних чемпіонатах.

Динамо проведе серію матчів у Європі / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Таким чином, президент Динамо Ігор Суркіс ставить інтереси клубу пріоритетніше за збірну. Звісно, благодійне турне допоможе Україні, але ж ніхто не скасовує ці матчі. До того ж, склад команди дозволяє брати участь у товариських зустрічах без збірників.

На підтвердження слів Сергія Болотнікова, вже опубліковано офіційного листа Динамо в УАФ, підписаного генеральним директором клубу Ревазом Чохонелідзе.

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УЄФА визначив дату поєдинку збірної України проти Шотландії. Команди зустрінуться в рамках стикових матчів за право участі на ЧС-2022 у перший день літа.