6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Супрягу виховують: тренер Сампдорії розповів, за що прибрав українця

Андрій Трофімов
6 лютого, 22:43
Українець провів лише 23 хвилини у своєму дебютному матчі за італійську команду, після чого був замінений

Супряга і Джампаоло / Фото: Getty Images

Тренер Сампдорії Марко Джампаоло назвав виховним заходом те, як він вчинив з Владиславом Супрягою у недільному матчі із Сассуоло.

Сампдорія виграла 4:0. Проте Супрягу, що вийшов на 36-й хвилині замість травмованого Габб'ядіні, теж сняли з гри вже за 23 хвилини. Такий ось дебют...

Реклама

"Випускаючи Супрягу, я хотів зберегти наявну розстановку. Єдиним нападником під рукою у мене був українець, який нещодавно прийшов до нас. Потім я зрозумів, що нам потрібно посилити правий фланг, тому я випустив туди Конті. Супрягу довелося поміняти".

"Чи не позначиться це на його психологічному стані? Якби я не виграв цей матч, то почував би себе гірше психологічно, ніж він".

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

"Він має для початку розуміти мене. Нам необхідно знайти перекладача. Я обійняв його. Гадаю, він розуміє, що змінитись у двадцять років (насправді Супрязі вже 21) – не проблема. Це була виховна заміна", – сказав тренер Сампдорії Марко Джампаоло, якого цитує Tutto Mercato.

Владислав Супряга / Фото: офіційний сайт "Сампдорія"

Реклама

Нагадаємо, аналітики назвали Супрягу, орендованого у київського Динамо, найгіршим гравцем Сампдорії у матчі із Сассуоло.