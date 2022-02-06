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Супрягу воспитывают: тренер Сампдории рассказал, за что убрал украинца

Андрей Трофимов
6 февраля, 22:43
Украинец провел всего лишь 23 минуты в своем дебютном матче за итальянскую команду, после чего был заменен

Супряга и Джампаоло / Фото: Getty Images

Тренер Сампдории Марко Джампаоло назвал воспитательной мерой то, как он поступил с Владиславом Супрягой в воскресном матче с Сассуоло.

Сампдория выиграла его 4:0. Однако Супряга, выйдя на замену на 36-й минуте вместо травмированного Габбьядини, сам же был заменен уже спустя 23 минуты. Такой вот дебют...

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"Выпуская Супрягу, я хотел сохранить имевшуюся ​​расстановку. Единственным нападающим под рукой у меня был недавно пришедший к нам украинец. Затем я понял, что нам нужно усилить правый фланг, поэтому я выпустил туда Конти. Супрягу пришлось поменять".

"Не скажется ли это на его психологическом состоянии? Если бы я не выиграл этот матч, то чувствовал бы себя хуже психологически, чем он".

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

"Он должен для начала понимать меня. Нам необходимо найти переводчика. Я обнял его. Думаю, он понимает, что измениться в двадцать лет (на самом деле Супряге уже 21) – не проблема. Это была воспитательная замена", – сказал тренер Сампдории Марко Джампаоло, которого цитирует Tutto Mercato.

Владислав Супряга / Фото: официальный сайт "Сампдория"

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Напомним, аналитики назвали Супрягу, арендованного у киевского Динамо, худшим игроком Сампдории в матче с Сассуоло.