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Супряга йде з Динамо: стало відомо, коли і за скільки

Олег Люлька
15 серпня, 00:09
Новим клубом 21-річного форварда киян стане італійська Сампдорія, яка минулий сезон завершила на дев'ятому рядку Серії А. Вона отримає Владислава в два етапи

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сампдорія домовилася з Динамо про оренду 21-річного Супряги за 1,5 млн євро на сезон з можливістю подальшого викупу за 7 млн євро.

Про це повідомляє сайт італійського інсайдера Джанлуки Ді Марціо.

Згідно з даними джерела, остаточно угода буде завершена 16 серпня.

При цьому президент Динамо Ігор Суркіс продовжує наполягати, що поки що київському клубу жодної офіційної пропозиції щодо Супряги не надходило. Інтрига зберігається...

Раніше Супрягу сватали до Удінезе.

Владислав Супряга / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, в складі молодіжної збірної України Супряга став чемпіоном світу-2019.

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/ Фото: Getty Images

Однак у Динамо нападник, якого називали "другим Шевченком", так і не розкрився.

У суботу, 14 серпня, без Супряги в заявці Динамо програло Інтеру 0:3 в контрольному матчі в італійській Монці.

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