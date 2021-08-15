Супряга уходит из Динамо: стало известно, когда и за сколько

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сампдория договорилась с Динамо об аренде 21-летнего Супряги за 1,5 млн евро на сезон с возможностью дальнейшего выкупа за 7 млн евро.

Об этом сообщает сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Согласно данным источника, окончательно сделка будет завершена 16 августа.

При этом президент Динамо Игорь Суркис продолжает настаивать, что пока в киевский клуб ни одного официального предложения по Супряге не поступало. Интрига сохраняется...

Ранее Супрягу сватали в Удинезе.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, в составе молодежной сборной Украины Супряга стал чемпионом мира-2019.

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Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Однако в Динамо нападающий, которого называли "вторым Шевченко", так и не раскрылся.

В субботу, 14 августа, без Супряги в заявке Динамо проиграло Интеру 0:3 в контрольном матче в итальянской Монце.

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