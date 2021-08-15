14 августа 17:00 Видео
Верес 1
Ворскла 1
14 августа 19:30 Видео
Заря 1
Минай 1
14 августа 19:30 Видео
Десна 2
Днепр-1 1
15 августа 17:00
Колос --
Рух --
15 августа 19:30
Львов --
Александрия --
16 августа 19:00
Мариуполь --
Черноморец --
18 августа 19:30
Ингулец --
Динамо --
20 августа 19:30
Ворскла --
Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
23 августа 19:30
Львов --
Ингулец --
27 августа 19:30
Черноморец --
Александрия --
28 августа 14:00
Ингулец --
Мариуполь --
28 августа 17:00
Металлист 1925 --
Днепр-1 --
28 августа 19:30
Динамо --
Колос --
24 августа 18:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Супряга уходит из Динамо: стало известно, когда и за сколько

Олег Люлька
15 августа, 00:09
Новым клубом 21-летнего форварда киевлян станет итальянская Сампдория, которая прошлый сезон завершила на девятой строчке Серии А. Она получит Владислава в два этапа

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сампдория договорилась с Динамо об аренде 21-летнего Супряги за 1,5 млн евро на сезон с возможностью дальнейшего выкупа за 7 млн евро.

Об этом сообщает сайт итальянского инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

Согласно данным источника, окончательно сделка будет завершена 16 августа.

При этом президент Динамо Игорь Суркис продолжает настаивать, что пока в киевский клуб ни одного официального предложения по Супряге не поступало. Интрига сохраняется...

Ранее Супрягу сватали в Удинезе.

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, в составе молодежной сборной Украины Супряга стал чемпионом мира-2019.

Реклама

Владислав Супряга / Фото: Getty Images

Однако в Динамо нападающий, которого называли "вторым Шевченко", так и не раскрылся.

В субботу, 14 августа, без Супряги в заявке Динамо проиграло Интеру 0:3 в контрольном матче в итальянской Монце.

Читайте также: "Они были везде – в горле, глазах, ушах": вот что помешало Динамо в матче с Интером

Реклама