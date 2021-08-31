Дружина тренера збірної України хвалиться фігурою після півтора місяці без тренувань

Христина Ротань відпочиває в Іспанії / Фото: Instagram
Дівчина зізналася, що за період усієї відпустки, а він тривав півтора місяці, вона зовсім закинула тренування і Instagram.
"Півтора місяці в Іспанії – done. Півтора місяці без тренувань. Півтора місяці без правильного харчування. І весь цей час без активності в інсті – кайййф. Уже скучаю...", – ділиться враженнями про відпочинок Христина.
Втім, підписники дівчини заспокоюють її, що вона все одно знаходиться у відмінній формі.
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