Дружина тренера збірної України хвалиться фігурою після півтора місяці без тренувань

Христина Ротань відпочиває в Іспанії / Фото: Instagram

Дівчина зізналася, що за період усієї відпустки, а він тривав півтора місяці, вона зовсім закинула тренування і Instagram.

"Півтора місяці в Іспанії – done. Півтора місяці без тренувань. Півтора місяці без правильного харчування. І весь цей час без активності в інсті – кайййф. Уже скучаю...", – ділиться враженнями про відпочинок Христина.

Втім, підписники дівчини заспокоюють її, що вона все одно знаходиться у відмінній формі.

Читайте також: