Супергеройське весілля: молодята Світоліна і Монфіс приміряли костюми героїв коміксів

Сьогодні Еліна Світоліна і Гаель Монфіс стануть дружиною і чоловіком. Весілля тенісної родини пройде в стилі супергероїв. Еліна стане Супергерл, а Гаель – Чорною пантерою

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Сьогодні українська тенісистка Еліна Світоліна вийде заміж за француза Гаеля Монфіса. Весілля матиме супергеройську тематику. До речі, напередодні Світоліна показала весільний манікюр.

Гаель Монфіс опублікував на своїй сторінці в Instagram фото ляльок-супергероїв з обличчями молодят. Еліна постала в образі Супергерл, а Гаель приміряв на себе костюм Чорної пантери.

Також Гаель показав листівку з датою весілля, 16 липня 2021 року, а також написом "Містер і місіс Монфіс". Ймовірно, Еліна таки здалася під натиском майбутнього чоловіка і погодилася взяти його прізвище.

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До речі, напередодні Еліна опублікувала останнє гаряче фото в статусі холостячки. Більше таких відвертих фото українки ми не побачимо.

26-річна Еліна зустрічається з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шлема" в Австралії пара вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.