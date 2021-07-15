Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Світоліна показала весільний манікюр

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
15 липня, 22:48
Копіювати лінк
Українська тенісистка в найближчі дні вийде заміж за тенісиста з Франції. Вони вже показали свої останні фото до одруження, а тепер готуються до церемонії
Еліна Світоліна показала весільний манікюр
Еліна Світоліна показала весільний манікюр / Фото: Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна незабаром покінчить з холостяцьким життям. Тенісистка вже опублікувала останнє фото незаміжньою – воно дуже гаряче. А зараз в Мережі з'явився, ймовірно, весільний манікюр красуні.

Читайте також: Світоліна – останній день наречена Монфіса. Несподівана заява француза

Світоліна опублікувала фото фіолетового манікюру і прикріпила до нього смайлик у вигляді сердечка.

26-річна Еліна зустрічається з французом з 2019 року. Після першого турніру "Великого шлема" в Австралії пара вирішила взяти паузу, але вже на початку квітня спортсмени оголосили про заручини. А потім Світоліна зізналася, як Монфіс робив їй пропозицію вийти заміж.

Передбачалося, що весілля відбудеться 18 липня, але судячи з посту Монфіса, вже завтра – 16-го. І десь на узбережжі.

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти