Останнє фото незаміжньої Світоліної: таких постів Еліни ви більше не побачите

Це мій останній пост у статусі міс Світоліної – написала українська тенісистка в спокусливому купальнику, але так і не сказала, яким буде її прізвище після весілля

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Сьогодні французький тенісист Гаель Монфіс показав своє фото зі Світоліної і підписав його: "Останній день Еліни в статусі моєї нареченої", натякаючи на майбутнє весілля з першою ракеткою України.

А тепер настала черга заяви від Еліни. Вона опублікувала в Instagram своє фото в спокусливому купальнику на пляжі в Монте-Карло і попередила: "Це мій останній пост як міс Світоліної".

Правда, на питання одного з фоловерів, стане вона мадам Монфіс або ж візьме подвійне прізвище Світоліна-Монфіс, Еліна поки що не відповіла.

Раніше Світоліна розповідала: "Гаель наполягає, щоб я змінила прізвище. В змаганнях я точно цього не робитиму, а в житті ще побачимо..."

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Світоліна і Монфіс / Фото: Instagram

Відзначимо, що Еліні Світоліній – 26 років. За свою кар'єру в тенісі вона заробила 20,6 млн доларів призових.

Гаелю Монфісу – 34. Його призові за кар'єру трохи менші, ніж у Еліни – $19,6 млн.