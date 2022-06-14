14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Судити матчі ЧС-2022 допоможе штучний інтелект

Павло Василенко
14 червня, 10:12
Нова технологія повинна скоротити до чотирьох секунд час визначення положення поза грою у футболі

Поза грою будуть визначати дуже швидко

Рада Міжнародної футбольної асоціації, яка приймає зміни у правилах футболу, хоче удосконалити суддівство під час чемпіонату світу у Катарі. На ЧС-2022 збираються використати технологію визначення положення поза грою, керовану штучним інтелектом. Нагадаємо, тепер у футболі на постійній основі буде діяти правило п'яти замін.

В організації аргументують свою позицію тим, що час, необхідний для ухвалення рішення про офсайд, у деяких випадках сягає чотирьох хвилин. Нова технологія, розроблена ФІФА, повинна скоротити цей час до 3-4 секунд, надаючи VAR більш швидку та точну інформацію.

Реклама

У новій системі використовується той самий процес, що й у технології визначення перетину м'ячем лінії воріт.

Раніше ми повідомляли, як ФІФА протестувала революційні зміни у футболі на юнацькому турнірі.