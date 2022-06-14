Судити матчі ЧС-2022 допоможе штучний інтелект

Поза грою будуть визначати дуже швидко

Рада Міжнародної футбольної асоціації, яка приймає зміни у правилах футболу, хоче удосконалити суддівство під час чемпіонату світу у Катарі. На ЧС-2022 збираються використати технологію визначення положення поза грою, керовану штучним інтелектом. Нагадаємо, тепер у футболі на постійній основі буде діяти правило п'яти замін.

В організації аргументують свою позицію тим, що час, необхідний для ухвалення рішення про офсайд, у деяких випадках сягає чотирьох хвилин. Нова технологія, розроблена ФІФА, повинна скоротити цей час до 3-4 секунд, надаючи VAR більш швидку та точну інформацію.

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У новій системі використовується той самий процес, що й у технології визначення перетину м'ячем лінії воріт.

Раніше ми повідомляли, як ФІФА протестувала революційні зміни у футболі на юнацькому турнірі.