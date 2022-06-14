14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Судить матчи ЧМ-2022 поможет искусственный интеллект

Павел Василенко
14 июня, 10:12
Новая технология должна сократить до четырех секунд время определения положения вне игры в футболе

Вне игры будут определять очень быстро

Совет Международной футбольной ассоциации, который принимает изменения в правилах футбола, хочет усовершенствовать судейство во время чемпионата мира в Катаре. На ЧМ-2022 собираются использовать технологию определения положения вне игры, управляемую искусственным интеллектом. Напомним, теперь в футболе на постоянной основе будет действовать правило пяти замен.

В организации аргументируют свою позицию тем, что время, необходимое для принятия решения об офсайде, в некоторых случаях доходит до четырех минут. Новая технология, разработанная ФИФА, должна сократить это время до 3-4 секунд, предоставляя VAR более быструю и точную информацию.

Реклама

В новой системе используется тот же процесс, что и в технологии определения пересечения мячом линии ворот.

Ранее мы сообщали, как ФИФА протестировала революционные изменения в футболе на юношеском турнире.