Соромно за свою країну: українка після фіналу Олімпіади зробила неприємне зізнання

Українська легкоатлетка Анна Рижикова поділилася враженнями після п'ятого місця на Олімпійських іграх-2020 в Токіо в бігу на 400 м з бар'єрами

Анна Рижикова на Олімпіаді / Фото: Reuters

У найспекотніший день Олімпіади, коли після фінішу у призерів навіть не було сил святкувати, Рижикова виклалась максимально – 53,48 секунди. А нова чемпіонка ОІ на 400-метрівці з бар'єрами американка Сідні Маклафін встановила світовий рекорд – 51,46 секунди.

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"До Ріо я не доїхала, бо отримала травму перед початком відбору. Тут виклалася на всі відсотки, боролася. Не можу сказати, що десь себе пошкодувала або допустила помилки. Це дуже високий результат і висока конкуренція. Розумію, що немає медалі і завтра про мене забудуть. Але 5-те місце – це круто", – сказа Анна UA:Перший

Анна Рижикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Анна – рекордсменка України на цій дистанції. У липні на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі вона подолала 400 м за 52,96 с.

"Хотілося ще трохи відсунути рекорд. Але це вже такі секунди, коли ти не можеш їх показувати кожен раз. Сьогоднішній результат теж дуже високий. Олімпійські ігри – зовсім інші змагання, психологічний тиск тут, я себе не заспокоюю, такі у нас важкі умови, бігати дуже рано"

"Сьогодні, навіть на розминочному стадіоні повторювали, що спекотний день, заходьте в тінь, охолоджуйтеся. Зробила все, що змогла. Бронза європейки? Соромно за свою країну, але коли ми виїжджаємо на старти, за мною стоїть тренер і сім'я, то на них працює ціла команда.



Всі фото – Reuters

Фемке Бол – дуже сильна і як людина дуже хороша. Але я сама собі шукаю все, кошти на відновлення, роблю все з тренерами і людьми, яких сама знайшла. А вони з приводу цього не замислюються, на них працюють інститути, це науковий підхід. Це може пояснити нинішнє місце. Нікого не звинувачую, але правда життя така"

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.