Будівництво під час війни: у Рівному реконструюють стадіон під обстрілами (фото)

Андрій Павелко зустрівся з дітьми та представниками Вереса на стадіоні у Рівному / Фото: УАФ

Війна із Росією поставила на паузу український футбол. Чемпіонат достроково завершений, а більшість команд розпущено і не має змоги вести діяльність.

Тим не менш, футбольне життя в Україні не померло та подає ознаки життя. З робочим візитом до Рівного побував президент УАФ Андрій Павелко.

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Глава українського футболу відвідав стадіон "Авангард", що реконструюється для ігор Вереса в УПЛ. Незважаючи на війну та обстріл, роботи на арені тривали і стадіон близький до здачі. Є ймовірність, що з відновленням футболу "червоно-чорні" вже на ньому гратимуть.

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Сам же Павелко провів робочу зустріч із представниками клубу, а також поспілкувався із дітьми-переселенцями зі східних регіонів України. Президент УАФ подарував їм футбольні м'ячі та пам'ятні сувеніри.

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Зазначимо, що Верес підвищився у класі минулого сезону, проте арена у Рівному ще не була готова. Таким чином команда Юрія Вірта змушена була приймати суперників у Луцьку. На момент зупинки чемпіонату "червоно-чорні" перебували на 9-му місці.