3 мая 22:00
Вильярреал --
Ливерпуль --
4 мая 22:00
Реал --
Манчестер Сити --
30 апреля 14:30
Ньюкасл --
Ливерпуль --
30 апреля 19:30
Лидс --
Манчестер Сити --
1 мая 18:30
Вест Хэм --
Арсенал --
1 мая 19:00
Хайдук --
Шахтер --
4 мая 20:00
Базель --
Динамо --
5 мая 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 мая 22:00
Айнтрахт --
Вест Хэм --
5 мая 22:00
Рома --
Лестер --
5 мая 22:00
Марсель --
Фейеноорд --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Строительство во время войны: в Ровно реконструируют стадион под обстрелами (фото)

Анатолий Дерека
29 апреля, 20:58
Президент УАФ Андрей Павелко посетил стадион "Авангард", который продолжает реконструкцию несмотря на периодические обстрелы в городе и области

Андрей Павелко встретился с детьми и представителями Вереса на стадионе в Ровно / Фото: УАФ

Война с Россией поставила на паузу украинский футбол. Чемпионат досрочно завершен, а большинство команд распущены и не имеют возможности вести деятельность.

Тем не менее, футбольная жизнь в Украине не умерла и подает признаки жизни. С рабочим визитом в Ровно побывал президент УАФ Андрей Павелко.

Реклама

Читайте также: Клуб УПЛ рискует исчезнуть, руководство не на связи

Глава украинского футбола посетил стадион "Авангард", который реконструируется для игр Вереса в УПЛ. Несмотря на войну и обстрелы, работы на арене продолжались и стадион близок к сдаче. Есть вероятность, что с возобновлением футбола "красно-черные" будут уже на нем играть.

Реклама

Сам же Павелко провел рабочую встречу с представителями клуба, а также пообщался с детьми-переселенцами с восточных регионов Украины. Президент УАФ подарил им футбольные мячи и памятные сувениры.

Реклама

Отметим, что Верес повысился в классе в прошлом сезоне, однако арена в Ровно еще не была готова. Таким образом, команда Юрия Вирта вынуждена была принимать соперников в Луцке. На момент остановки чемпионата "красно-черные" находились на 9-м месте.