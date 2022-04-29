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Клуб УПЛ ризикує зникнути, керівництво не на зв'язку. А як же єврокубки?

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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29 квітня, 14:44
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Футбольний клуб Зоря з початку військових дій на території України не виплачує зарплати, гравці тренуються в інших командах
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіонат України з футболу сезону 2021/2022 дограно не буде. УПЛ визначила команди, які виступатимуть у єврокубках: Шахтар та Динамо – у Лізі чемпіонів, Дніпро-1 – у Лізі Європи, а Ворскла та Зоря – у Лізі конференцій.

Як і коли команди відновлять нормальний тренувальний процес у повних складах, питання досі відкрите. Продовження військових дій на території України не дозволяє прогнозувати, що буде з українським футболом наступного сезону.

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Зоря здобула перемогу над болгарським ЦСКА у матчі Ліги конференцій
Зоря здобула перемогу над болгарським ЦСКА у матчі Ліги конференцій / Фото: Reuters

Складна ситуація виникла у луганського клубу. Де факто – Зоря зіграє в єврокубках, де юре – команда практично розформована, футболістів було відправлено у безстрокову відпустку ще наприкінці лютого, повідомляє Sportarena.

Зоря – тренування перед матчем з ЦСКА
Зоря – тренування перед матчем з ЦСКА / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

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Гравці Зорі, починаючи з першого дня військової агресії Росії, не отримують гроші, оскільки фонд зарплат клубу був заморожений. Тренувальний процес у команді не відбувається абсолютно ніяк, навіть керівництво клубу не виходить на зв'язок з футболістами. Деякі гравці перейшли до зарубіжних чемпіонатів, багато хто підтримує форму з іншими клубами або індивідуально.

Віктор Скрипник та Дмитро Хомченовський
Віктор Скрипник та Дмитро Хомченовський / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Контракт із головним тренером Віктором Скрипником розрахований до кінця червня поточного року. Що буде далі і як керівництво Зорі збирається відновлювати клуб наразі невідомо. Тому чемпіонат України ризикує втратити дуже сильний колектив, який показував гідні результати останніми роками.

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Попри величезні проблеми та зруйновану інфраструктуру клубу, ФК Маріуполь продовжить своє існування .

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