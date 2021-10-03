3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
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Стрім матчу Динамо – Шахтар. Дивимося поєдинок разом

Олександр Лаврик
3 жовтня, 17:19
Головне протистояння українського футболу – в десятому турі Прем'єр-ліги київське Динамо приймає донецький Шахтар на НСК "Олімпійський"

Динамо vs Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 3 жовтня, відбувається знамените "Українське Класико" Динамо – Шахтар. Початок матчу – о 19:30. Онлайн Динамо – Шахтар доступний на нашому сайті.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

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Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!

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До цього матчу Динамо підійшло в ролі лідера чемпіонату України з триочковим відривом від Шахтаря.

В 10-му турі УПЛ грають Динамо і Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Невеликим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Шахтар. На перемогу команди Роберто Де Дзербі встановлено коефіцієнт 2.53, на нічию – 3.45, на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 2.97.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Динамо – 33%
  • нічия – 28%
  • виграш Шахтаря – 39%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1:1

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ

Півтора тижні тому в матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо 3:0 завдяки голу Алана Патріка і дублю Лассіни Траоре, який сьогодні через важку травму "гірникам" не допоможе.

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