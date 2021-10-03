Стрім матчу Динамо – Шахтар. Дивимося поєдинок разом

Динамо vs Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні
У неділю, 3 жовтня, відбувається знамените "Українське Класико" Динамо – Шахтар. Початок матчу – о 19:30. Онлайн Динамо – Шахтар доступний на нашому сайті.
Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України
Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!
До цього матчу Динамо підійшло в ролі лідера чемпіонату України з триочковим відривом від Шахтаря.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Невеликим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Шахтар. На перемогу команди Роберто Де Дзербі встановлено коефіцієнт 2.53, на нічию – 3.45, на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 2.97.
Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:
- виграш Динамо – 33%
- нічия – 28%
- виграш Шахтаря – 39%
- найбільш ймовірний рахунок – 1:1
ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ
Півтора тижні тому в матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо 3:0 завдяки голу Алана Патріка і дублю Лассіни Траоре, який сьогодні через важку травму "гірникам" не допоможе.
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