Стрім матчу Динамо – Шахтар. Дивимося поєдинок разом

Динамо vs Шахтар / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 3 жовтня, відбувається знамените "Українське Класико" Динамо – Шахтар. Початок матчу – о 19:30. Онлайн Динамо – Шахтар доступний на нашому сайті.

Динамо – Шахтар: де дивитися матч чемпіонату України

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Крім цього, ми ведемо стрім поєдинку Динамо – Шахтар на нашому YouTube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників. Дивимося і обговорюємо матч разом!

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До цього матчу Динамо підійшло в ролі лідера чемпіонату України з триочковим відривом від Шахтаря.

В 10-му турі УПЛ грають Динамо і Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Невеликим фаворитом поєдинку аналітики букмекерських контор називають Шахтар. На перемогу команди Роберто Де Дзербі встановлено коефіцієнт 2.53, на нічию – 3.45, на перемогу підопічних Мірчі Луческу – 2.97.

Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

виграш Динамо – 33%

нічия – 28%

виграш Шахтаря – 39%

найбільш ймовірний рахунок – 1:1

Де Дзербі і Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ

Півтора тижні тому в матчі за Суперкубок України Шахтар розгромив Динамо 3:0 завдяки голу Алана Патріка і дублю Лассіни Траоре, який сьогодні через важку травму "гірникам" не допоможе.