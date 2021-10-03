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Верес 0
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Десна --
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Минай --
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Мариуполь --
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Львов --
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Стрим матча Динамо – Шахтер. Смотрим поединок вместе

Александр Лаврик
3 октября, 17:19
Главное противостояние украинского футбола – в десятом туре Премьер-лиги киевское Динамо принимает донецкий Шахтер на НСК "Олимпийский"

Динамо vs Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 3 октября, проходит знаменитое "Украинское Классико" Динамо – Шахтер. Начало матча – в 19:30. Онлайн Динамо – Шахтер доступен на нашем сайте.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины

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Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!

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К этому матчу Динамо подошло в роли лидера чемпионата Украины с трехочковым отрывом от Шахтера.

В 10-м туре УПЛ сыграют Динамо и Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Небольшим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Шахтер. На победу команды Роберто Де Дзерби установлен коэффициент 2.53, на ничью – 3.45, на победу подопечных Мирчи Луческу – 2.97.

Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:

  • выигрыш Динамо – 33%
  • ничья – 28%
  • выигрыш Шахтера – 39%
  • наиболее вероятный счет – 1:1

Де Дзерби и Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА

Полторы недели назад в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо 3:0 благодаря голу Алана Патрика и дублю Лассины Траоре, который сегодня из-за тяжелой травмы "горнякам" не поможет.

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