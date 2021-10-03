Стрим матча Динамо – Шахтер. Смотрим поединок вместе

Динамо vs Шахтер / Фото: Коллаж: Сегодня
В воскресенье, 3 октября, проходит знаменитое "Украинское Классико" Динамо – Шахтер. Начало матча – в 19:30. Онлайн Динамо – Шахтер доступен на нашем сайте.
Динамо – Шахтер: где смотреть матч чемпионата Украины
Кроме этого, мы ведем стрим поединка Динамо – Шахтер на нашем YouTube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков. Смотрим и обсуждаем матч вместе!
К этому матчу Динамо подошло в роли лидера чемпионата Украины с трехочковым отрывом от Шахтера.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Небольшим фаворитом поединка аналитики букмекерских контор называют Шахтер. На победу команды Роберто Де Дзерби установлен коэффициент 2.53, на ничью – 3.45, на победу подопечных Мирчи Луческу – 2.97.
Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Динамо – 33%
- ничья – 28%
- выигрыш Шахтера – 39%
- наиболее вероятный счет – 1:1
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА
Полторы недели назад в матче за Суперкубок Украины Шахтер разгромил Динамо 3:0 благодаря голу Алана Патрика и дублю Лассины Траоре, который сегодня из-за тяжелой травмы "горнякам" не поможет.
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