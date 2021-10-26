Пристрасть Усика: які машини розбивав і купував боксер

Усик і його нове авто / Фото: Instagram

Після перемоги над Ентоні Джошуа Олександр Усик відпочив у Грузії, а після повернення до України побалував себе дуже дорогим подарунком.

Український чемпіон нещодавно виклав фото шестиколісного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, вартість якого може становити понад мільйон євро.

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Наприкінці серпня Усик зробив попередню обновку – Audi RS Q8 (від 155 тисяч євро до 190 тисяч євро – залежно від комплектації).

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Навесні боксер похвалився класикою Mercedes-Benz W140, про який багато мріяв у дитинстві.

"Коли я був маленький, я багато мріяв, що коли я виросту у мене буде крута тачка, гарна висока дружина, і багато дітей. І зараз, у мене все це є, але не завдяки мріям, а завдяки Богові та працьовитості", – підписав фото Усик.

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Починав Усик ганяти автомобілем Skoda Octavia A5, на якому потрапив в аварію в Сімферополі.

Потім боксер придбав кросовер Kia Sorento, але за два тижні машину розбила його дружина.

2012-го за успішний виступ на Олімпіаді-2012 Федерація вручила боксерам ключі від Volvo XC90.

Потім він їздив на позашляховику Toyota Land Cruiser 200. І Lexus LX.

Новий чемпіон світу Олександр Усик може собі дозволити дорогі автомобілі. Як ми писали раніше, за бій з Джошуа Усик отримав рекордний гонорар у своїй кар'єрі, який, залежно від комерційних показників поєдинку, міг становити від 3,5 млн до 17,5 млн євро.