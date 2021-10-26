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Ворскла --
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Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
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Минай --
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Страсть Усика: какие машины разбивал и покупал боксер

26 октября, 13:04
Украинский боксер любит автомобили. Александр Усик часто радует себя покупками дорогих машин, фото которых выкладывает в соцсети

Усик и его новое авто / Фото: Instagram

После победы над Энтони Джошуа Александр Усик отдохнул в Грузии, а по возвращении в Украину побаловал себя очень дорогим подарком.

Украинский чемпион недавно выложил фото шестиколесного гелендвагена Mercedes-Benz G63 AMG, стоимость которого может составлять свыше миллиона евро.

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В конце августа Усик сделал предыдущую обновку – Audi RS Q8 (от 155 тысяч евро до 190 тысяч евро – в зависимости от комплектации).

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Весной боксер похвастался классикой – Mercedes-Benz W140, о котором много мечтал в детстве.

"Когда я был маленький, я много мечтал, что когда я выросту у меня будет крутая тачка, красивая высокая жена, и много детей. И сейчас, у меня все это есть, но не благодаря мечтам, а благодаря Богу и трудолюбию", – подписал фото Усик.

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Начинал Усик гонять на автомобиле Skoda Octavia A5, на котором попал в аварию в Симферополе.

Потом боксер приобрел кроссовер Kia Sorento, но через две недели машину разбила его жена.

В 2012-м за успешное выступление на Олимпиаде-2012 Федерация вручила боксерам ключи от Volvo XC90.

Затем он ездил на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200. И Lexus LX.

Новоиспеченный чемпион мира Александр Усик может себе позволить дорогие авто. Как мы писали ранее, за бой с Джошуа Усик получил рекордный гонорар в своей карьере, который, в зависимости от коммерческих показателей поединка, мог составить от 3,5 млн до 17,5 млн евро.

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