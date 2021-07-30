Страшне падіння на Олімпіаді! Чемпіона з траси забрали до лікарні (відео)

Моторошне падіння Коннора Філдса / Фото: Reuters
У третьому півфінальному заїзді на велосипедах BMX 28-річний американець з Техасу Коннор Філдс впав на першому повороті на 180 градусів, наштовхнувшись на колесо гонщика, що був попереду. При цьому по Коннору, який упав, проїхалися його переслідувачі – звичайно ж, не навмисно.
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Але самому Філдсу, який отримав сильний удар у голову, від цього не легше. Змагання були зупинені, а медики винесли Коннора з траси на ношах і і на "швидкій" доправили до лікарні.
Стан спортсмена поки залишається невідомим.
Зазначимо, що Філдс – перший в історії США олімпійський чемпіон з велоспорту BMX. Він виграв "золото" в Ріо-2016 і був фаворитом на перемогу в Токіо, але їй не судилося статися.
Парадоксально, але навіть не фінішувавши в третьому півфінальному заїзді, Філдс отримав путівку до фіналу завдяки результатам у двох попередніх гонках. Однак не зміг виступити в заїзді за медалі через ушкодження.
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Виграв же "золото" тут Нік Кімманн з Нідерландів.
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