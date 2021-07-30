Страшное падение на Олимпиаде! Чемпиона с трассы увезли в больницу (видео)

Олимпиада может быть очень брутальной – смотрите, как во время полуфинального заезда Игр в соревнованиях на велосипедах BMX не повезло американцу Коннору Филдсу

Жуткое падение Коннора Филдса / Фото: Reuters

В третьем полуфинальном заезде на велосипедах BMX 28-летний американец из Техаса Коннор Филдс упал на первом повороте на 180 градусов, натолкнувшись на колесо впереди идущего гонщика. При этом по упавшему Коннору проехались его преследователи – конечно же, не специально.

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Но самому Филдсу, получившему сильный удар в голову, от этого не легче. Соревнования были остановлены, а медики вынесли Коннора с трассы на носилках и на "скорой" увезли в больницу.

Состояние спортсмена пока остается неизвестным.

Отметим, что Филдс – первый в истории США олимпийский чемпион в велоспорте BMX. Он выиграл "золото" в Рио-2016 и был фаворитом на победу в Токио, но ей не суждено было случиться.

Парадоксально, но даже не финишировав в третьем полуфинальном заезде, Филдс получил путевку в финал благодаря результатам в двух предыдущих гонках. Однако не смог выступить в заезде за медали из-за полученных повреждений.

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Выиграл же "золото" здесь Ник Кимманн из Нидерландов.