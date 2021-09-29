28 вересня 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сіті 0
28 вересня 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 вересня 22:00
Порту 1
Ліверпуль 5
28 вересня 22:00
Мілан 1
Атлетіко 2
28 вересня 22:00
Боруссія Д 1
Спортинг 0
28 вересня 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Страшно! Президент Динамо про матч із Баварією

Олег Люлька
29 вересня, 11:15
Сьогодні кияни зіграють матч другого туру Ліги чемпіонів. Після домашньої нульової нічиєї з Бенфікою на Динамо в Мюнхені чекає випробування чемпіоном Німеччини Баварією

Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

Якщо в першому турі ЛЧ Баварія на виїзді розгромила Барселону 3:0, то що вона на своєму полі зробить із Динамо? Дізнаємося сьогодні, о 22:00, коли пролунає стартовий свисток на "Альянц Арені". Онлайн Баварія Динамо доступний на нашому сайті.

Тим часом президент Динамо Ігор Суркіс не приховує свого хвилювання за результат матчу з одним із головних претендентів на виграш Ліги чемпіонів.

"До Мюнхена, по-моєму, страшно їхати будь-якій команді, яка сьогодні є в Європі, – заявив президент Динамо в інтерв'ю каналу Футбол. – Але Мюнхен є Мюнхен. Будемо грати. Ми ж змушені грати".

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Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, через травму в матчі з Баварією не зіграє лідер Динамо Віталій Буяльський.

Утім, приклад Шерифа українського тренера Юрія Вернидуба, який напередодні здолав у Мадриді Реал 2:1, засвідучає, що в Лізі чемпіонів є місце сенсаціям.

Чому б Динамо не спробувати створити ще одну!

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