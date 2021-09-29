Страшно! Президент Динамо о матче с Баварией

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Если в первом туре ЛЧ Бавария на выезде разгромила Барселону 3:0, то что она на своем поле сделает с Динамо? Узнаем сегодня, в 22:00, когда прозвучит стартовый свисток на "Альянц Арене". Онлайн Бавария Динамо доступен на нашем сайте.

Между тем президент Динамо Игорь Суркис не скрывает своего волнения за результат матча с одним из главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.

"В Мюнхен, по-моему, страшно ехать любой команде, которая сегодня есть в Европе, – заявил президент Динамо в интервью каналу Футбол. – Но Мюнхен есть Мюнхен. Будем играть. Мы же вынуждены играть".

Реклама

Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

Напомним, из-за травмы в матче с Баварией не сыграет лидер Динамо Виталий Буяльский.

Впрочем, пример Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба, одолевшего накануне в Мадриде Реал 2:1, показывает, что в Лиге чемпионов есть место сенсациям.

Почему бы Динамо не попробовать сотворить еще одну!