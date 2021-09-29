28 сентября 22:00
ПСЖ 2
Манчестер Сити 0
28 сентября 22:00
Лейпциг 1
Брюгге 2
28 сентября 22:00
Порту 1
Ливерпуль 5
28 сентября 22:00
Милан 1
Атлетико 2
28 сентября 22:00
Боруссия Д 1
Спортинг 0
28 сентября 22:00
Реал 1
Шериф 2
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Страшно! Президент Динамо о матче с Баварией

Олег Люлька
29 сентября, 11:15
Сегодня киевляне сыграют матч второго тура Лиги чемпионов. После домашней нулевой ничьей с Бенфикой Динамо в Мюнхене ждет испытание чемпионом Германии Баварией

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Если в первом туре ЛЧ Бавария на выезде разгромила Барселону 3:0, то что она на своем поле сделает с Динамо? Узнаем сегодня, в 22:00, когда прозвучит стартовый свисток на "Альянц Арене". Онлайн Бавария Динамо доступен на нашем сайте.

Между тем президент Динамо Игорь Суркис не скрывает своего волнения за результат матча с одним из главных претендентов на выигрыш Лиги чемпионов.

"В Мюнхен, по-моему, страшно ехать любой команде, которая сегодня есть в Европе, – заявил президент Динамо в интервью каналу Футбол. – Но Мюнхен есть Мюнхен. Будем играть. Мы же вынуждены играть".

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Игорь Суркис и Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Напомним, из-за травмы в матче с Баварией не сыграет лидер Динамо Виталий Буяльский.

Впрочем, пример Шерифа украинского тренера Юрия Вернидуба, одолевшего накануне в Мадриде Реал 2:1, показывает, что в Лиге чемпионов есть место сенсациям.

Почему бы Динамо не попробовать сотворить еще одну!

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