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Країна дикунів. Брат російського екс-чемпіона UFC погрожував іноземцю пістолетом

Сергій Шаховець
30 травня, 09:09
Двоюрідний брат російської зірки UFC Хабіба Нурмагомедова потрапив у скандальну історію із застосуванням вогнепальної зброї

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Getty Images

Фашистська Росія нав'язує власні порядки сусіднім державам, причому у її власних регіонах процвітає кричуще середньовіччя.

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Дикий випадок стався днями у Махачкалі. Про інцидент повідомляє Telegram-канал Mash Gor. Група іноземних студентів із Дагестанського медичного університету поверталася до гуртожитку після гри у футбол. Один із студентів, єгиптянин Юсуф, не встиг переодягнути форму і йшов вулицею в шортах.

Його помітив двоюрідний брат російського екс-чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова Каміль Аміргамзаєв, якого обурив зовнішній вигляд єгиптянина. Зробивши зауваження Юсуфу, родич Хабіба вдарив іноземця чолом і приставив до голови пістолет. Потім компанія Каміля сіла в автомобіль і помчала.

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Єгиптянин написав заяву до поліції. За даними джерела, Аміргамзаєв був викликаний до відділення, де з ним провели профілактичну бесіду. Брат Хабіба вибачився перед єгиптянином, після чого Юсуф забрав заяву.

Нагадаємо, що це не перший випадок проблем із законом родичів екс-чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова. Восени минулого року Усман Нурмагомедов був затриманий поліцією в Москві. Він проходив у справі про наїзд на співробітника поліції.

Брату Хабіба Нурмагомедова загрожує в'язниця / Фото: Instagram