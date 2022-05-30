Страна дикарей. Брат российского экс-чемпиона UFC угрожал иностранцу пистолетом

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Getty Images

Фашистская Россия навязывает собственные порядки соседним государствам, при этом в ее собственных регионах процветает вопиющее средневековье.

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Дикий случай произошел на днях в Махачкале. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash Gor. Группа иностранных студентов из Дагестанского медицинского университета возвращалась в общежитие после игры в футбол. Один из студентов, египтянин Юсуф, не успел переодеть форму и шел по улице в шортах.

Его заметил двоюродный брат российского экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Камиль Амиргамзаев, которого возмутил внешний вид египтянина. Сделав замечание Юсуфу, родственник Хабиба ударил иностранца лбом и приставил к его голове пистолет. Затем компания Камиля села в автомобиль и умчала.

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Египтянин написал заявление в полицию. По данным источника, Амиргамзаев был вызван в отделение, где с ним провели профилактическую беседу. Брат Хабиба принес извинения египтянину, после чего Юсуф забрал заявление.

Напомним, что это не первый случай проблем с законом родственников экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Осенью прошлого года Усман Нурмагомедов был задержан полицией в Москве. Он проходил по делу о наезде на сотрудника полиции.