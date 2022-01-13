Стероїди Усика: промоутер Джошуа підтримав Ф'юрі

Олександр Усик і Едді Гірн / Фото: Reuters
Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн частково підтримав Тайсона Ф'юрі, який напередодні звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.
"Я вважаю, що Тайсон правильно робить, коли голосно каже, що думає", – заявив Гірн у коментарі Boxingnews24.
Щоправда, саму суть звинувачень Гірн поставив під сумнів.
"Олександр проходив тестування VADA (Всесвітньої антидопінгової агенції), тому це не має нас хвилювати", – зазначив Гірн.
При цьому Гірн, схоже, навіть засмутився, що черговий випад Ф'юрі припав на Усика, а не на його клієнта – Ділліана Вайта, обов'язкового претендента на пояс Циганського короля, з яким Тайсон ніяк не домовиться про бій.
"Я просто хотів би, щоб він більше говорив про Вайта, а не про Усика і Джошуа. Ф'юрі чудовий, коли продовжує свою насичену промову. Я стежу за ним у Instagram", – підсумував Гірн.
Раніше Володимир Кличко заступився за Усика, нагадавши Ф'юрі про провалений Тайсоном допінг-тест перед їхнім боєм 2015 року.
У відповідь Ф'юрі обізвав Кличка нікчемним бомжем.