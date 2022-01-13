Стероиды Усика: промоутер Джошуа поддержал Фьюри

Александр Усик и Эдди Хирн / Фото: Reuters

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн частично поддержал Тайсона Фьюри, накануне обвинившего Александра Усика в употреблении стероидов.

"Я считаю, что Тайсон правильно делает, когда громко говорит, что думает", – заявил Хирн в комментарии Boxingnews24.

Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Правда, саму суть обвинений Хирн поставил под сомнение.

"Александр проходил тестирование VADA (Всемирного антидопингового агентства), так что это не должно нас волновать", – отметил Хирн.

Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Getty Images

При этом Хирн, похоже, даже приревновал, что очередной укол Фьюри пришелся на Усика, а не на его клиента – Диллиана Уайта, обязательного претендента на пояс Цыганского короля, с которым Тайсон все никак не договорится о бое.

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"Я просто хотел бы, чтобы он большее говорил об Уайте, а не об Усике и Джошуа. Фьюри великолепен, когда продолжает свою насыщенную речь. Я слежу за ним в Instagram", – подытожил Хирн.

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее Владимир Кличко заступился за Усика, напомнив Фьюри о проваленном Тайсоном допинг-тесте перед их боем в 2015-м.

В ответ Фьюри обозвал Кличко бесполезным бомжом.

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