Статистики знайшли ключ успіху Італії у фіналі Євро-2020 з Англією

22-річний воротар Джанлуїджі Доннарумма не програв жодної серії пенальті в житті, а Гаррі Кейн в формі збірної вперше не зміг вдарити по воротах

/ Фото: Reuters

В Італії продовжують святкувати другий успіх збірної в історії, тоді як в на Туманному Альбіоні шукають винних. У той же час статистичні ресурси виявили кілька цікавих фактів, які пояснюють результат протистояння на "Вемблі".

Читайте також: найкращим гравцем Євро-2020 визнали безробітного.

Виявляється, молодий страж воріт "Скуадри адзурри" Джанлуїджі Доннарумма ніколи не поступався в "футбольній лотереї". Аналітики OptaJoe назвали його суперменом: тричі хлопець вигравав серію пенальті для клубу, двічі – для національної команди. Так що, коли закінчилося додатковий час, господарі практично були приречені.

Тим більше, що англійці вкрай невдало проводили пенальті в історії, вигравши всього двічі в дев'яти випадках.

Дізнайтеся, що кращим бомбардиром Євро-2020 став автогол. Чому приз отримає Роналду, а не Шик.

У ігрове же час гості зробили все, щоб нейтралізувати Гаррі Кейна. Форвард Тоттенгема всього лише другий раз за 61 матч у збірній Англії не знайшов шанс, щоб нанести удар або хоча б створити для нього можливість. Та й перший "нещасний" випадок був, коли він виходив на заміну на 29 хвилин.

Справжнім двигуном команди Роберто Манчіні став півзахисник Марко Верратті. З моменту появи на турнірі він посів перше місце за кількістю створених гольових нагод (14), вдалих передач (388), перехоплень (14) і повернутих володінь (37).

Збірна Італії вшосте виграла великий турнір (чотири ЧС, два Євро) і поступається за цим показником лише Німеччині.

Цікаво, що долю трофею вдруге вирішили в серії пенальті. До цього в 1976 році збірна Чехословаччини таким способом обіграла ФРН.

Тим часом тренер збірної Англії пояснив вибір пенальтістів в фіналі Євро з Італією.

Дивіться огляд фіналу: