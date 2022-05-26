Стали відомі півфінальні пари ЧС-2022 з хокею

Канада і Швеція видали найкрутіший матч на турнірі / Фото: iihf.com

Сьогодні відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу 2022 року з хокею.

Збірна Чехії без особливих зусиль обіграла Німеччину з рахунком – 4:1. Набагато цікавіше проходив поєдинок Канади та Швеції. Уступаючи під час зустрічі (0:3), канадці зуміли вирвати перемогу в овертаймі – 4:2.

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Дві шайби відіграла у словаків збірна Фінляндії, яка здобула вольову – 4:2.

А збірна США виявилася сильнішою за команду Швейцарії – 3:0. Це була перша поразка швейцарців на турнірі, після семи перемог поспіль.

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Таким чином, у півфіналі ЧС-2022 зіграють:

Фінляндія – США

Канада – Чехія

Матчі відбудуться у суботу, 28 травня. Фінал та поєдинок за "бронзу" пройдуть у неділю, 29 травня.