28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Стали відомі півфінальні пари ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
26 травня, 23:03
За звання найсильнішої команди світу продовжують боротьбу чотири збірні – по дві з Європи та Північної Америки

Канада і Швеція видали найкрутіший матч на турнірі / Фото: iihf.com

Сьогодні відбулися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу 2022 року з хокею.

Збірна Чехії без особливих зусиль обіграла Німеччину з рахунком – 4:1. Набагато цікавіше проходив поєдинок Канади та Швеції. Уступаючи під час зустрічі (0:3), канадці зуміли вирвати перемогу в овертаймі – 4:2.

Реклама

Дві шайби відіграла у словаків збірна Фінляндії, яка здобула вольову – 4:2.

А збірна США виявилася сильнішою за команду Швейцарії – 3:0. Це була перша поразка швейцарців на турнірі, після семи перемог поспіль.

Читайте також: Смерть комуністам! Як чемпіонів світу з хокею відправили на уранові копальні

Реклама

Таким чином, у півфіналі ЧС-2022 зіграють:

  • Фінляндія – США
  • Канада – Чехія

Матчі відбудуться у суботу, 28 травня. Фінал та поєдинок за "бронзу" пройдуть у неділю, 29 травня.