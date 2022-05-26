28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
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Стали известны полуфинальные пары ЧМ-2022 по хоккею

Любомир Луканюк
26 мая, 23:03
За звание сильнейшей команды мира продолжают борьбу четыре сборные – по две из Европы и Северной Америки

Канада и Швеция выдали самый крутой матч на турнире / Фото: iihf.com

Сегодня состоялись четвертьфинальные матчи чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Сборная Чехии без особого труда обыграла Германию со счетом – 4:1. Намного интересней проходил поединок Канады и Швеции. Уступая по ходу встречи (0:3), канадцы сумели вырвать победу в овертайме – 4:2.

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Две шайбы отыграла у словаков сборная Финляндии, которая одержала волевую – 4:2.

А сборная США оказалась сильнее команды Швейцарии – 3:0. Это было первое поражение швейцарцев на турнире, после семи побед подряд.

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Таким образом, в полуфинале ЧМ-2022 сыграют:

  • Финляндия – США
  • Канада – Чехия

Матчи состоятся в субботу, 28 мая. Финал и поединок за "бронзу" пройдут в воскресенье, 29 мая.