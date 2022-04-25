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Стаховський поїхав у країну-сателіт Росії. Він захищав Україну в лавах тероборони

Павло Василенко
25 квітня, 14:43
Екстенісист склав зброю та повернувся додому до Будапешта. Що призвело до такого рішення патріота?

/ Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Сергій Стаховський виїхав з України. Він повернувся до Угорщини, яку сам називав країною-сателітом Росії. З початку березня екстенісист перебував у теробороні столиці України, щоб захищати Київ від навали орків.

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Після того як російські війська залишили Київську область, Стаховський вирушив у прифронтовий Харків, де навіть встиг зіграти у теніс у зруйнованому спорткомплексі.

Стаховський зіграв у теніс на зруйнованому корті в Харкові / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram Sergiy Stakhovsky/Стаховський

Побачивши передові реалії, Стаховський зрозумів, що його військових навичок недостатньо для служби на першій лінії фронту. Після запропонованого контракту ЗСУ тенісист вирушив у резерв української армії і тимчасово залишив територію країни.

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"Я повернувся до Будапешта. Мені запропонували контракт на 12 місяців у ЗСУ. Я був під Харковом, був під Ізюмом минулого тижня. Я бачив достатньо мотивованих військових, які знають, що вони роблять. Чесно скажу, що я, навіть будучи з автоматом, в умовах вулиці ще адекватно уявляв, що робити.

В умовах польових бойових дій я взагалі не дуже добре себе уявляю. Мене перевели в резерв, не прибрали – будь-якої миті мене можуть повернути, я особливо відсиджуватися не буду", – розповів Стаховський ютуб-каналу Чеснок.

Нагадаємо, що Сергій Стаховський до війни проживав у Будапешті. Попри те, що сам спортсмен незадоволений політикою Угорщини, він все ж таки повернувся назад.